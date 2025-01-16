Петржела о Бителло и «Динамо»: «Легионеров нужно штрафовать, причем жестко – на круглую сумму. Только так можно заставить не опаздывать на сборы»

Властимил Петржела высказался о ситуации Бителло в «Динамо».

12 января сообщалось, что московский клуб начал переговоры с полузащитником по новому контракту с улучшенными условиями. 13 января стало известно , что хавбек не прилетел на сборы «Динамо», оставшись в Бразилии. Он ведет переговоры с «Ботафого».

«Как быть в такой ситуации? Наказывать! Их нужно штрафовать, причем жестко — на круглую сумму. Легионеры в РПЛ получают большие деньги, точно зачастую больше, чем россияне.

Особенно это касается бразильцев. Только большими штрафами их можно заставить не опаздывать на сборы», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела .

Бителло не возвращается в Россию и хочет в «Ботафого» – «Динамо» грозит штрафом. Задача для одного из лидеров РПЛ