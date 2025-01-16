Петржела о Бителло и «Динамо»: «Легионеров нужно штрафовать, причем жестко – на круглую сумму. Только так можно заставить не опаздывать на сборы»
Властимил Петржела высказался о ситуации Бителло в «Динамо».
12 января сообщалось, что московский клуб начал переговоры с полузащитником по новому контракту с улучшенными условиями. 13 января стало известно, что хавбек не прилетел на сборы «Динамо», оставшись в Бразилии. Он ведет переговоры с «Ботафого».
«Как быть в такой ситуации? Наказывать! Их нужно штрафовать, причем жестко — на круглую сумму. Легионеры в РПЛ получают большие деньги, точно зачастую больше, чем россияне.
Особенно это касается бразильцев. Только большими штрафами их можно заставить не опаздывать на сборы», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.
Бителло не возвращается в Россию и хочет в «Ботафого» – «Динамо» грозит штрафом. Задача для одного из лидеров РПЛ
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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