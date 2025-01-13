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Бителло не прибыл на сборы «Динамо» из-за переговоров с «Ботафого». Бразильцы готовят новое предложение по хавбеку (Globo)

Бителло не прилетел на сборы «Динамо» из-за переговоров с «Ботафого».

В понедельник футболисты московского клуба вышли из отпуска и начали проходить медосмотр. Главный врач команды Александр Родионов заявил, что Бителло присоединится к команде позже.

Полузащитник бело-голубых Бителло ведет переговоры с «Ботафого» и решил остаться в Бразилии, сообщает Globo. Южноамериканский клуб готовит новое предложение о трансфере – ранее «Динамо» отклонило предложения на 10 и 13 млн евро. 

В бразильском клубе переговоры считают сложными, но важным пунктом в них является желание игрока вернуться на родину. 

В 15 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Бителло забил 1 гол и сделал 8 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.

«Динамо» начало переговоры с Бителло по улучшению условий контракта (Metaratings.ru)

Опубликовал: Алексей Белоус
logoДинамо Москва
logoвысшая лига Бразилия
logoБителло
logoБотафого
logoпремьер-лига Россия
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