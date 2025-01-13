Бителло не прибыл на сборы «Динамо» из-за переговоров с «Ботафого». Бразильцы готовят новое предложение по хавбеку (Globo)
Бителло не прилетел на сборы «Динамо» из-за переговоров с «Ботафого».
В понедельник футболисты московского клуба вышли из отпуска и начали проходить медосмотр. Главный врач команды Александр Родионов заявил, что Бителло присоединится к команде позже.
Полузащитник бело-голубых Бителло ведет переговоры с «Ботафого» и решил остаться в Бразилии, сообщает Globo. Южноамериканский клуб готовит новое предложение о трансфере – ранее «Динамо» отклонило предложения на 10 и 13 млн евро.
В бразильском клубе переговоры считают сложными, но важным пунктом в них является желание игрока вернуться на родину.
В 15 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Бителло забил 1 гол и сделал 8 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.
«Динамо» начало переговоры с Бителло по улучшению условий контракта (Metaratings.ru)
Опубликовал: Алексей Белоус
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