«Динамо» грозит Бителло судом и штрафом в 25 млн долларов в случае одностороннего расторжения контракта. Хавбек хочет перейти в «Ботафого» (Globo)

«Динамо» грозит Бителло штрафом в 25 млн долларов в случае одностороннего расторжения контракта.

Также московский клуб пообещал подать в суд на хавбека с последующей дисквалификацией на полгода, если тот самовольно уйдет в «Ботафого», сообщает Globo.

Кроме того, по данным источника, «Динамо » может оштрафовать Бителло на сумму одной зарплаты за то, что бразилец не прилетел на тренировочный сбор в ОАЭ.

Между тем «Ботафого» готовит третье, улучшенное предложение по полузащитнику – ранее бело-голубые отказались продать Бителло за 10 и 13 млн евро. Сам футболист хочет перейти в «Ботафого », поэтому остался в Бразилии, надеясь на положительный результат переговоров.