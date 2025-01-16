«Динамо» грозит Бителло судом и штрафом в 25 млн долларов в случае одностороннего расторжения контракта. Хавбек хочет перейти в «Ботафого» (Globo)
«Динамо» грозит Бителло штрафом в 25 млн долларов в случае одностороннего расторжения контракта.
Также московский клуб пообещал подать в суд на хавбека с последующей дисквалификацией на полгода, если тот самовольно уйдет в «Ботафого», сообщает Globo.
Кроме того, по данным источника, «Динамо» может оштрафовать Бителло на сумму одной зарплаты за то, что бразилец не прилетел на тренировочный сбор в ОАЭ.
Между тем «Ботафого» готовит третье, улучшенное предложение по полузащитнику – ранее бело-голубые отказались продать Бителло за 10 и 13 млн евро. Сам футболист хочет перейти в «Ботафого», поэтому остался в Бразилии, надеясь на положительный результат переговоров.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
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