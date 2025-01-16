«Помер Охрим – да и хрен с ним». Губерниев о Бителло, не приехавшем на сборы «Динамо»
Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что Бителло не приехал на сборы «Динамо».
Ранее сообщалось, что полузащитник бело-голубых не прибыл в расположение команды, так как решил остаться в Бразилии для переговоров с «Ботафого».
«Знаете, на Руси говорили: «Помер Охрим – да и хрен с ним», – сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ».
Контракт 25‑летнего бразильца с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
В текущем сезоне Бителло провел 15 матчей в Мир РПЛ, забил один гол и отдал 8 ассистов. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
«Динамо» грозит Бителло судом и штрафом в 25 млн долларов в случае одностороннего расторжения контракта. Хавбек хочет перейти в «Ботафого» (Globo)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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