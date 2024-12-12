Гаджиев о Федорищеве: «Не зная броду, полез в воду. Поддерживаю РФС и РПЛ – если говорите про взятки, то скажите, кто, где и когда. Надо довести дело до конца»

Гаджи Гаджиев высказался о заявлениях главы Самарской области про коррупцию.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что один и функционеров «Крыльев Советов » сообщил ему о долге в 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

2 декабря Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе. В тот же день было направлено письмо в РПЛ с просьбой обратить внимание на ситуацию и пояснить, какие меры лига предпринимает для борьбы с коррупцией.

«Я поддерживаю позицию РПЛ и РФС, которые сказали, что если вы говорите «А», надо сказать и «Б». Это не должно остановиться на одном заявлении. Думаю, это правильный посыл. Если вы говорите, что взятки есть, то скажите, кто, где и когда. Так выступил Алаев , и примерно то же самое было озвучено на исполкоме.

Понятно, что губернатор, не зная броду, полез в воду. Возможно, что-то, о чем он говорит, имеет место быть — но надо иметь доказательную базу, чтобы так говорить. Посыл РФС и РПЛ правильный. Надо довести дело до конца и разобраться», — сказал президент махачкалинского «Динамо».

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко