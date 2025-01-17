«Наполи» рассматривает Адейеми, Гарначо и Теля на замену Хвиче. «Лилль» блокирует трансфер Жегровы
«Наполи» изучает возможность подписания Карима Адейеми.
Неаполитанцы рассматривают вингера дортмундской «Боруссии» как замену Хвиче Кварацхелии, который близок к переходу в «ПСЖ».
Также в шорт-лист итальянского клуба входят Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») и Матис Тель («Бавария»).
Кроме того, «Наполи» ведет переговоры по Эдону Жегрове, но «Лилль» блокирует трансфер, в то время как сам косовар не прочь перебраться в Неаполь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
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