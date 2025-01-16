Хвича простился с «Наполи»: «Знаю, что ваши сердца разбиты, но однажды обо всем расскажу. Я приехал мальчиком, которого мало кто знал, и ухожу мужчиной с долгожданным скудетто»
Вингер опубликовал видеоролик перед трансфером в «ПСЖ».
«Мне тяжело, но пришло время прощаться. Здесь я прекрасно провел время, мы разделили множество моментов, ощутили множество незабываемых эмоций. Неаполь был моим домом, где я чувствовал себя прекрасно благодаря вам. Я по-прежнему думаю о том пути, который мы прошли вместе, и он вызывает у меня бурю эмоций.
Я помню первый гол и те ощущения, которые никогда не забуду. Свои первые шаги на этом стадионе, ваши искренние эмоции, поддержку, которая всегда была особенной – как дома, так и на выезде.
Неаполь – футбольный город, Неаполь живет футболом, и я счастлив, что был частью этой великой истории. Я многому здесь научился как на поле, так и за его пределами, вырос как футболист и личность. Для меня было большой честью носить эту футболку.
Хочу поблагодарить всех работников клуба, тренеров, каждого члена штаба, партнеров и фанатов. Я прощаюсь, но вы навсегда в моем сердце. Надеюсь, еще увидимся.
Я знаю, что ваши сердца разбиты, но однажды я обо всем расскажу вам. Хочу пожелать вам успеха, желаю принести этому городу скудетто.
Я приехал сюда мальчиком, которого почти никто не знал, и ухожу мужчиной, с которым – любовь многочисленных людей, множество побед и, главное, долгожданное скудетто», – сказал грузинский футболист.
Хвича пришел к легендарному муралу Марадоны. Красиво простился с Неаполем
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