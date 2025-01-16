Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи вел переговоры о трансфере Хвичи напрямую с Де Лаурентисом (Бен Джейкобс)
Президенты «ПСЖ» и «Наполи» вели переговоры о переходе Хвичи Кварацхелии.
Ранее сообщалось, что парижане оформили сделку с «Наполи» по трансферу грузина за 70+ млн евро.
Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи лично вел переговоры с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.
В итоге была достигнута сделка, которая устраивает все стороны, учитывая, что Хвича Кварацхелия ясно дал понять, что не собирается продлевать контракт с итальянским клубом.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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