Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи вел переговоры о трансфере Хвичи напрямую с Де Лаурентисом (Бен Джейкобс)

Президенты «ПСЖ» и «Наполи» вели переговоры о переходе Хвичи Кварацхелии.

Ранее сообщалось , что парижане оформили сделку с «Наполи» по трансферу грузина за 70+ млн евро.

Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, президент «ПСЖ » Нассер Аль-Хелайфи лично вел переговоры с президентом «Наполи » Аурелио Де Лаурентисом .

В итоге была достигнута сделка, которая устраивает все стороны, учитывая, что Хвича Кварацхелия ясно дал понять, что не собирается продлевать контракт с итальянским клубом.