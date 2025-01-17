Хвича прошел медосмотр в «ПСЖ». «Наполи» получит 70 млн евро в три этапа, зарплата вингера вырастет в 5 раз

Хвича Кварацхелия прошел медосмотр в «ПСЖ».

Le Parisien сообщает, что вингер прибыл в Париж в четверг вечером, а сегодня с утра был обследован в медицинском центре.

«Наполи » получит за футболиста сборной Грузии 70 млн евро, и эта сумма, вероятно, будет выплачена в три этапа.

Отмечается, что в Италии Кварацхелия получал 1,8 млн евро в год после вычета налогов, а во Франции ему будут платить в пять раз больше. Контракт будет рассчитан до 2029 года.