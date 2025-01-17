Хвича прошел медосмотр в «ПСЖ». «Наполи» получит 70 млн евро в три этапа, зарплата вингера вырастет в 5 раз
Хвича Кварацхелия прошел медосмотр в «ПСЖ».
Le Parisien сообщает, что вингер прибыл в Париж в четверг вечером, а сегодня с утра был обследован в медицинском центре.
«Наполи» получит за футболиста сборной Грузии 70 млн евро, и эта сумма, вероятно, будет выплачена в три этапа.
Отмечается, что в Италии Кварацхелия получал 1,8 млн евро в год после вычета налогов, а во Франции ему будут платить в пять раз больше. Контракт будет рассчитан до 2029 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Le Parisien
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