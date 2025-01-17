  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Диалло о первом хет-трике и новом контракте с «МЮ»: «Одна из лучших недель в моей жизни»
9

Диалло о первом хет-трике и новом контракте с «МЮ»: «Одна из лучших недель в моей жизни»

Амад Диалло считает, что пережил одну из лучших недель в своей жизни.

9 января «МЮ» и Диалло продлили контракт до 2030 года. Сегодня 22-летний вингер сделал первый хет-трик в карьере – за 12 минут в конце матча 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1).

– В футболе нужно верить. Мы верили до конца и очень рады выиграть этот матч. Мы сыграли вничью с «Арсеналом», с «Ливерпулем», поэтому уверенность была. Мы очень счастливы.

– Как вам эта неделя с новым контрактом и первым хет-триком?

– Возможно, одна из лучших недель в моей жизни. Я очень рад этой победе. Команда заслужила победу, поэтому я очень рад.

– Почему «МЮ» так поздно завелся?

– Мы знаем, что в нашей команде есть качественные футболисты. Иногда нам нужно быть более голодными в последней трети поля. Сегодня мы показали в конце, что мы были лучшей командой. Я так рад сегодняшней победе, потому что команда ее заслуживает.

Я готов играть на любой позиции, на которую меня поставит тренер. Я готов бороться за этот клуб. Я так рад играть там, где тренер хочет, чтобы я играл, и я так счастлив сделать хет-трик, – сказал Амад в интервью TNT.

В нынешнем сезоне Диалло провел 30 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 7 ассистов. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoАмад Диалло
logoСаутгемптон
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Диалло сделал первый хет-трик в карьере – за 12 минут в игре «МЮ» с «Саутгемптоном». У вингера 9+7 в 30 матчах сезона
33сегодня, 21:59
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Саутгемптон», «Брайтон» победил «Ипсвич» в гостях
980сегодня, 21:55Live
«МЮ» выиграл в АПЛ впервые за 5 матчей – у «Саутгемптона» с последнего места
28сегодня, 21:55
Хет-трик Диалло принес «Манчестер Юнайтед» волевую победу над «Саутгемптоном» – 3:1! Амад забил на 82-й, 90-й и 94-й, у Угарте автогол в 1-м тайме
180сегодня, 21:55
Рекомендуем
Главные новости
Эндрик сделал первый дубль за «Реал» – забил из-за штрафной победный и пяткой из вратарской в игре с «Сельтой». У Гюлера 2 ассиста
4329 минут назад
Кубок Испании. 1/8 финала. «Реал» вырвал победу у «Сельты», «Сосьедад» прошел «Райо», «Атлетик» вылетел от «Осасуны»
36633 минуты назад
«Реал» выиграл 6 из 7 последних матчей. Единственное поражение – 2:5 от «Барселоны»
4634 минуты назад
«Реал» благодаря дублю Эндрика во 2-м экстра-тайме победил «Сельту» в Кубке Испании – 5:2! «Мадрид» вел 2:0, но пропустил на 83-й и 91-й после ошибки Камавинга и с пенальти
44434 минуты назад
Рубен Аморим: «Саутгемптон» был хорош, но у него закончились силы, и «МЮ» смог изменить игру. Нам еще многое нужно сделать»
448 минут назад
Эндрик ударил шипами в ахилл защитнику «Сельты» Старфельту. Судья не наказал форварда «Реала» – на 108-й он вывел мадридцев вперед и затем сделал дубль
3758 минут назадФото
Асенсио сфолил в штрафной «Реала» на 90-й минуте. Маркос Алонсо забил за «Сельту» с точки – 2:2
13сегодня, 22:31
«Реал» после ошибки Камавинга пропустил от «Сельты». Пас хавбека перехватил на краю штрафной Дуран
20сегодня, 22:22
«МЮ» поднялся на 12-е место в АПЛ. Отрыв от зоны вылета – 10 очков, до лидирующего «Ливерпуля» – 21
18сегодня, 22:12
«Барселона» хочет продлить контракт с Фликом летом. Тренеру повысят зарплату
20сегодня, 22:05
Ко всем новостям
Последние новости
Мяч попал в руку Беллингему в штрафной «Реала» – судья не назначил пенальти в пользу «Сельты»
2447 минут назадФото
Капитан «Сельты» Аспас о ВАР после того, как судья не дал пенальти в ворота «Реала»: «Алло, есть там кто-нибудь?»
659 минут назадФото
Аршавин о «Спартаке»: «Нападение вроде как шикарное. Им нужно усиление в центр поля – «восьмерка» или «шестерка», возможно, защитники на края»
7сегодня, 22:27
Диалло набрал 18 очков за хет-трик «Саутгемптону» – первый в карьере. Популярность игрока «МЮ» выросла в 4 раза перед этим туром
1сегодня, 22:12Фэнтези
«Аль-Хилаль» готов сделать Салаху очень заманчивое предложение. Вингер верит, что еще может играть в Европе на самом высоком уровне
1сегодня, 21:28
Виртц признан лучшим игроком декабря в Бундеслиге за 3+3 в трех играх. Хавбек «Байера» обошел Мусиалу и Киммиха
3сегодня, 20:59
Гризманн и Браим стали владельцами бренда витаминизированного напитка WTR ONE. Вода для них берется из чистых природных источников Швеции
5сегодня, 20:55Фото
У «МЮ» 1 удар в створ в 1-м тайме домашней игры с «Саутгемптоном», у гостей – 5. «Святые» ведут благодаря автоголу Угарте
8сегодня, 20:53
Пауло Дибала: «Хочу выиграть ЛЧ – с «Ромой» или любым другим клубом. Я был близок к переходу в «ПСЖ»
5сегодня, 20:43
«Барса» отдаст Валье в аренду «Комо». «Селтик» досрочно отпустит защитника, так как берет Тирни из «Арсенала»
3сегодня, 20:37
Рекомендуем