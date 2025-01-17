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«МЮ» выиграл в АПЛ впервые за 5 матчей – у «Саутгемптона» с последнего места

«Манчестер Юнайтед» прервал серию неудач в АПЛ.

Команда Рубена Аморима на своем поле одержала волевую победу над идущим последним «Саутгемптоном» (3:1) в 21-м туре.

Победить в чемпионате ей не удавалось на протяжении четырех матчей. Было три поражения (от «Борнмута», «Вулверхэмптона» и «Ньюкасла»), а также ничья с «Ливерпулем».

19 января «МЮ» примет «Брайтон».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoСаутгемптон
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
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