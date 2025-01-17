«МЮ» выиграл в АПЛ впервые за 5 матчей – у «Саутгемптона» с последнего места
«Манчестер Юнайтед» прервал серию неудач в АПЛ.
Команда Рубена Аморима на своем поле одержала волевую победу над идущим последним «Саутгемптоном» (3:1) в 21-м туре.
Победить в чемпионате ей не удавалось на протяжении четырех матчей. Было три поражения (от «Борнмута», «Вулверхэмптона» и «Ньюкасла»), а также ничья с «Ливерпулем».
19 января «МЮ» примет «Брайтон».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем