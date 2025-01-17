«МЮ» выиграл в АПЛ впервые за 5 матчей – у «Саутгемптона» с последнего места

«Манчестер Юнайтед» прервал серию неудач в АПЛ.

Команда Рубена Аморима на своем поле одержала волевую победу над идущим последним «Саутгемптоном » (3:1) в 21-м туре.

Победить в чемпионате ей не удавалось на протяжении четырех матчей. Было три поражения (от «Борнмута», «Вулверхэмптона» и «Ньюкасла»), а также ничья с «Ливерпулем».

19 января «МЮ » примет «Брайтон».