«Милан» предложил Уокеру 2-летний контракт на 4 млн евро в год
«Милан» сделал предложение по зарплате Кайлу Уокеру.
«Россонери» возобновили контакты с 34-летним правым защитником «Манчестер Сити», который заявил о желании сменить клуб.
Речь идет о двухлетнем контракте для Уокера с зарплатой 4 миллиона евро в год, утверждает журналист CalcioMercato.com Даниэле Лонго.
Сообщалось, что «Ман Сити» готов отпустить Кайла бесплатно.
Уокер провел 18 матчей во всех турнирах в этом сезоне и получил 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.
Уокер попросил «Сити» отпустить его. В претендентах «Милан» и Саудовская Аравия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Даниэле Лонго
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