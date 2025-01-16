«Милан» предложил Уокеру 2-летний контракт на 4 млн евро в год

«Милан» сделал предложение по зарплате Кайлу Уокеру.

«Россонери» возобновили контакты с 34-летним правым защитником «Манчестер Сити », который заявил о желании сменить клуб.

Речь идет о двухлетнем контракте для Уокера с зарплатой 4 миллиона евро в год, утверждает журналист CalcioMercato.com Даниэле Лонго.

Сообщалось , что «Ман Сити» готов отпустить Кайла бесплатно.

Уокер провел 18 матчей во всех турнирах в этом сезоне и получил 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь .

Уокер попросил «Сити» отпустить его. В претендентах «Милан» и Саудовская Аравия