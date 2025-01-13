  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Уокер запрашивает у «Милана» 4 млн евро в год и бонусы. Защитник хочет покинуть «Ман Сити» как можно скорее
25

Уокер запрашивает у «Милана» 4 млн евро в год и бонусы. Защитник хочет покинуть «Ман Сити» как можно скорее

Кайл Уокер и «Милан» обсуждают условия личного контракта.

По информации журналиста Николо Скиры, защитник, решивший покинуть «Манчестер Сити», запрашивает контракт до 2027 года с зарплатой 4 миллионов евро в год и бонусами. Сообщается, что Уокер хочет сменить клуб как можно скорее – у него также есть выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что «Милан» надеется оформить трансфер Уокера на этой неделе.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт журналиста Николо Скиры в X
logoКайл Уокер
logoпремьер-лига Англия
logoМилан
деньги
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoМанчестер Сити
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аке о возможном уходе Уокера: «Огромная потеря. Важный игрок для «Сити» на протяжении многих лет, большая личность»
3вчера, 13:57
Уокер попросил «Сити» отпустить его. В претендентах «Милан» и Саудовская Аравия
30вчера, 10:55
Пеп о желании Уокера уйти из «Сити»: «Он хотел еще после требла, но предложение «Баварии» было недостаточно хорошим. Я его уважаю и благодарен, но предпочитаю использовать тех, кто мыслями здесь»
15вчера, 08:34
Рекомендуем
Главные новости
«Ростех» подал иск к «Крыльям Советов» с требованием вернуть 897 млн рублей. Клуб не выплачивал долг с 2016-го
3 минуты назад
Владелец «Лиона» Текстор: «Отпускать лучших игроков в «ПСЖ» – не наша модель, я никого не продам Аль-Хелайфи. Хочу, чтобы наши футболисты мечтали быть как Бензема, Жуниньо или Фекир»
322 минуты назад
Денисов о матче с «Зенитом»: «Сделаем все, чтобы победить. Для «Спартака» каждый матч важен, дерби всегда стоят особняком»
24сегодня, 11:21
Доннарумма о конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ»: «Решает тренер. Я спокоен и отлично себя чувствую»
17сегодня, 11:13
Промес должен 454 тысячи рублей налогов в России (Shot)
83сегодня, 11:01
«Аэрофутбол» – игра детства. Сыграем?
сегодня, 11:00Спецпроект
Фанаты «Барсы» скандировали «Месси, Месси» на матче с «Реалом» в Суперкубке
54сегодня, 10:43
Фанаты «Мальорки» о поведении саудовских болельщиков на Суперкубке: «Призываем RFEF и CSD публично извиниться. Болельщицы и семьи игроков боялись за свою безопасность»
20сегодня, 10:19
Арендованный у «Интера» Акинсанмиро подвергся расистским оскорблениям от фанатов «Брешии». Хавбек «Сампдории» изобразил обезьяну в ответ и получил желтую, тренер заменил и обнял игрока
5сегодня, 10:17
Российская компания Промеса задолжала более 58 000 рублей налогов, ее счета заблокированы. Квинси владеет 20% акций
48сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Мир отклонил предложение «Аль-Таавуна». «Валенсия» хочет вернуть форварда в «Севилью» из аренды, но там не рассчитывают на него из-за конфликта со спортивным директором и дела о сексуальном насилии
18 минут назад
«Боруссия» продаст Малена «Астон Вилле» за 22 млн фунтов и 2+ млн бонусов (Бен Джейкобс)
328 минут назад
Корнеев о «Спартаке»: «Кахигао привезет игрока уровня Промеса, надеюсь. Трансферы будут – иного развития событий не допускаю даже в самом страшном сне»
344 минуты назад
Орещук о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Прошло 2,5 месяца, а воз и ныне там. Уже неинтересно»
453 минуты назад
Ненахов об отпуске: «Были на Мальдивах – туда ездил часто, поэтому ничего особенного. Есть желание погулять по Европе, хочу, чтобы дети подросли»
5сегодня, 11:29
«Краснодар» предложил 1 млн евро за Мартино. Защитник «Ньюэллс Олд Бойз» также интересен «Расингу» (Sport24)
сегодня, 11:26
Кьер завершил карьеру: «Самое время закрыть эту главу. Все кончилось в «Милане», решение было принято за год до Евро. Громкое прощание не было важно»
8сегодня, 11:09
Ромащенко о «Динамо»: «Главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство, нестабильность – главная проблема. Самое интересное произойдет в конце сезона, удачу нужно заслужить»
10сегодня, 10:44
Слот о матче с «Ноттингемом»: «Поражение «Ливерпуля» дома было неожиданностью. Если смотреть в таблицу, это не такой шокирующий результат, как казалось тогда»
6сегодня, 10:36
«Челси» хочет за 20+ млн фунтов продать Вейгу, но «Боруссия» предпочитает аренду с выкупом. «Вулвс» уже предлагали вариант с арендой, его отклонили (Бен Джейкобс)
9сегодня, 09:57
Рекомендуем