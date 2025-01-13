Уокер запрашивает у «Милана» 4 млн евро в год и бонусы. Защитник хочет покинуть «Ман Сити» как можно скорее

Кайл Уокер и «Милан» обсуждают условия личного контракта.

По информации журналиста Николо Скиры, защитник, решивший покинуть «Манчестер Сити », запрашивает контракт до 2027 года с зарплатой 4 миллионов евро в год и бонусами. Сообщается, что Уокер хочет сменить клуб как можно скорее – у него также есть выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Ранее стало известно , что «Милан » надеется оформить трансфер Уокера на этой неделе.