Уокер запрашивает у «Милана» 4 млн евро в год и бонусы. Защитник хочет покинуть «Ман Сити» как можно скорее
Кайл Уокер и «Милан» обсуждают условия личного контракта.
По информации журналиста Николо Скиры, защитник, решивший покинуть «Манчестер Сити», запрашивает контракт до 2027 года с зарплатой 4 миллионов евро в год и бонусами. Сообщается, что Уокер хочет сменить клуб как можно скорее – у него также есть выгодное предложение из Саудовской Аравии.
Ранее стало известно, что «Милан» надеется оформить трансфер Уокера на этой неделе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт журналиста Николо Скиры в X
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