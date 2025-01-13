«Ман Сити» готов отпустить Уокера бесплатно. «Милан» еще не сделал выбор между Кайлом и Рэшфордом (La Gazzetta dello Sport)
В подписании 34-летнего защитника заинтересован «Милан». Итальянский клуб также работает над трансфером нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, сегодня и завтра «россонери» проведут переговоры с «Юнайтед», чтобы узнать, какую часть зарплаты Рэшфорда манкунианцы готовы выплачивать сами. В свою очередь «Сити» готов отпустить Уокера бесплатно.
«Милан» может подписать лишь одного из этих игроков из-за лимита на футболистов из-за пределов ЕС. Вариант с трансфером форварда считается более приоритетным, но окончательное решение еще не принято. В ближайшие дни главный тренер команды Сержиу Консейсау, который считает, что команда и так сильна, определит, кто из них будет полезнее для его стиля игры.
Уокер запрашивает у «Милана» 4 млн евро в год и бонусы. Защитник хочет покинуть «Ман Сити» как можно скорее
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