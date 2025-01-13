«Милан» предпочитает зимой подписать Рэшфорда, а не Уокера. Итальянский клуб сделает предложение «МЮ» в ближайшее время

«Милан» хочет подписать Маркуса Рэшфорда.

Ожидается, что итальянский клуб в ближайшее время адресует «Манчестер Юнайтед » официальное предложение.

При этом, как отмечает Sky in Italy, «Милан» отдает предпочтение трансферу Маркуса Рэшфорда , а не Кайла Уокера в зимнее трансферное окно.

«Милан » некоторое время назад интересовался защитником «Манчестер Сити » на случай, если Фикайо Томори покинет клуб, но его трансфер был заблокирован после прихода нового тренера Сержиу Консейсау.

В этом сезоне Рэшфорд забил 4 гола и сделал 1 передачу в 15 матчах в АПЛ.