Уокер перейдет в «Милан», уверены букмекеры. Он попросил Гвардиолу отпустить его из «Сити»
Кайл Уокер продолжит карьеру в «Милане», считают букмекеры.
Ранее главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что 34-летний английский защитник попросил отпустить его из «Ман Сити».
Британские букмекеры уверены, что Уокер перейдет в «Милан» – на это можно поставить за 1.29. На продолжение карьеры в «Интере» дают коэффициент 3.50.
Новый клуб Уокера по версии букмекеров:
1. «Милан» – 1.29
2. «Интер» – 3.50
3-4. Любой испанский клуб – 11.00
3-4. Любой саудовский клуб – 11.00
5-6. Любой немецкий клуб – 17.00
5-6. Любой французский клуб – 17.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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