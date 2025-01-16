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Уокер перейдет в «Милан», уверены букмекеры. Он попросил Гвардиолу отпустить его из «Сити»

Кайл Уокер продолжит карьеру в «Милане», считают букмекеры.

Ранее главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что 34-летний английский защитник попросил отпустить его из «Ман Сити».

Британские букмекеры уверены, что Уокер перейдет в «Милан» – на это можно поставить за 1.29. На продолжение карьеры в «Интере» дают коэффициент 3.50.

Новый клуб Уокера по версии букмекеров:

1. «Милан» – 1.29

2. «Интер» – 3.50

3-4. Любой испанский клуб – 11.00

3-4. Любой саудовский клуб – 11.00

5-6. Любой немецкий клуб – 17.00

5-6. Любой французский клуб – 17.00

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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