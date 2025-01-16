«Ман Сити» предложит «Ювентусу» 60-65 млн евро за защитника Камбьязо (Джанлука Ди Марцио)
«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, английский клуб продвинулся в переговорах по трансферу 24-летнего защитника из Италии.
«Ман Сити» готовит предложение для «Ювентуса» в размере 60-65 млн евро.
В 19 матчах Серии А в этом сезоне Камбьязо, играющий на обоих флангах защиты, забил 2 гола и получил 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.
Напомним, ранее стало известно, что «горожане» близки к покупке еще двух защитников – Витора Рейса («Палмейрас») и Абдукодира Хусанова («Ланс»).
«Юве» – это мой «Реал». Он олицетворяет историю итальянского футбола». Камбьязо об интересе мадридского клуба
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио
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