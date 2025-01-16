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«Ман Сити» предложит «Ювентусу» 60-65 млн евро за защитника Камбьязо (Джанлука Ди Марцио)

«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, английский клуб продвинулся в переговорах по трансферу 24-летнего защитника из Италии.

«Ман Сити» готовит предложение для «Ювентуса» в размере 60-65 млн евро.

В 19 матчах Серии А в этом сезоне Камбьязо, играющий на обоих флангах защиты, забил 2 гола и получил 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.

Напомним, ранее стало известно, что «горожане» близки к покупке еще двух защитников – Витора Рейса («Палмейрас») и Абдукодира Хусанова («Ланс»).

«Юве» – это мой «Реал». Он олицетворяет историю итальянского футбола». Камбьязо об интересе мадридского клуба

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио
logoАндреа Камбьязо
logoДжанлука Ди Марцио
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
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