«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио , английский клуб продвинулся в переговорах по трансферу 24-летнего защитника из Италии.

«Ман Сити » готовит предложение для «Ювентуса » в размере 60-65 млн евро.

В 19 матчах Серии А в этом сезоне Камбьязо, играющий на обоих флангах защиты, забил 2 гола и получил 3 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь .

Напомним, ранее стало известно , что «горожане» близки к покупке еще двух защитников – Витора Рейса («Палмейрас») и Абдукодира Хусанова («Ланс»).

«Юве» – это мой «Реал». Он олицетворяет историю итальянского футбола». Камбьязо об интересе мадридского клуба