«Юве» – это мой «Реал». Он олицетворяет историю итальянского футбола». Камбьязо об интересе мадридского клуба

Андреа Камбьязо отреагировал на интерес к нему со стороны «Реала».

Ранее появилась информация , что мадридский клуб рассматривает 24-летнего защитника «Ювентуса » в качестве возможного усиления следующим летом.

«Сам факт того, что мной интересуется такой клуб, как «Реал », кажется чем-то значимым. Это приятно и очень вдохновляет, когда знаешь, что кто-то ценит тебя.

Я не получал никаких предложений. В любом случае, «Юве» – это мой «Реал».

Он олицетворяет историю итальянского футбола, вторую семью и отличную точку отсчета для моей карьеры», – сказал Андреа Камбьязо в интервью Corriere dello Sport.

«Ювентус» и Камбьязо продлили контракт до 2029 года