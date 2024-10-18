«Юве» – это мой «Реал». Он олицетворяет историю итальянского футбола». Камбьязо об интересе мадридского клуба
Андреа Камбьязо отреагировал на интерес к нему со стороны «Реала».
Ранее появилась информация, что мадридский клуб рассматривает 24-летнего защитника «Ювентуса» в качестве возможного усиления следующим летом.
«Сам факт того, что мной интересуется такой клуб, как «Реал», кажется чем-то значимым. Это приятно и очень вдохновляет, когда знаешь, что кто-то ценит тебя.
Я не получал никаких предложений. В любом случае, «Юве» – это мой «Реал».
Он олицетворяет историю итальянского футбола, вторую семью и отличную точку отсчета для моей карьеры», – сказал Андреа Камбьязо в интервью Corriere dello Sport.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Eurosport
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