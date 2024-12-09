У Камбьязо растяжение связок голеностопа. Защитник «Ювентуса» вряд ли сыграет с «Ман Сити»

Андреа Камбьязо травмировал голеностоп в матче с «Болоньей».

Защитник «Ювентуса » получил повреждение в 1-м тайме игры 15-го тура Серии А и был заменен на 13-й минуте.

В воскресенье туринский клуб сообщил, что у Камбьязо диагностировано растяжение связок голеностопа.

Сроки восстановления защитника не уточняются, однако он вряд ли сыграет с «Манчестер Сити » в Лиге чемпионов в среду.