У Камбьязо растяжение связок голеностопа. Защитник «Ювентуса» вряд ли сыграет с «Ман Сити»
Андреа Камбьязо травмировал голеностоп в матче с «Болоньей».
Защитник «Ювентуса» получил повреждение в 1-м тайме игры 15-го тура Серии А и был заменен на 13-й минуте.
В воскресенье туринский клуб сообщил, что у Камбьязо диагностировано растяжение связок голеностопа.
Сроки восстановления защитника не уточняются, однако он вряд ли сыграет с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в среду.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Ювентуса»
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