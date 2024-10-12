«Реалу» интересен Камбьязо из «Ювентуса». 24-летний защитник – запасной вариант на случай неудачных переговоров с Трентом (Tuttosport)
«Реалу» интересен защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо.
По информации Tuttosport, 24-летнего игрока рассматривают в качестве запасного варианта на случай неудачных переговоров с Трентом Александером-Арнолдом из «Ливерпуля».
Камбьязо выступает за «Ювентус» второй сезон. Он провел за клуб 48 матчей, также на его счету 10 игр в составе сборной Италии.
По оценке Transfermarkt, стоимость защитника составляет 25 миллионов евро.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Tuttosport
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