«Ман Сити» интересуется Камбьязо. Защитник «Ювентуса» нравится Гвардиоле
Андреа Камбьязо интересен «Манчестер Сити».
Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, английский клуб внимательно следит за защитником «Ювентуса». 24-летнего футболиста высоко оценивает главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.
Туринцы считают Андреа важным для команды игроком. Контактов между клубами еще не было.
В текущем сезоне Серии А Камбьязо провел 18 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
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