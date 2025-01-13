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«Ман Сити» интересуется Камбьязо. Защитник «Ювентуса» нравится Гвардиоле

Андреа Камбьязо интересен «Манчестер Сити».

Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, английский клуб внимательно следит за защитником «Ювентуса». 24-летнего футболиста высоко оценивает главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

Туринцы считают Андреа важным для команды игроком. Контактов между клубами еще не было.

В текущем сезоне Серии А Камбьязо провел 18 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
logoсерия А Италия
logoАндреа Камбьязо
logoпремьер-лига Англия
logoЮвентус
logoМанчестер Сити
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