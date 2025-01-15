«Ман Сити» согласовал трансфер Рейса из «Палмейраса» за 29,4 млн фунтов
«Манчестер Сити» и «Палмейрас» согласовали трансфер Витора Рейса.
Как сообщает Sky Sports, «Сити» достиг принципиальной договоренности о подписании 19-летнего бразильского защитника за 29,4 млн фунтов. В сделку не будут включены никакие бонусы.
Рейс станет вторым вторым центральным защитником, которого «горожане» подпишут в это трансферное окно. Абдукодир Хусанов из «Ланса» перейдет за 33,5 млн фунтов.
Подробная статистика выступлений Витора – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports
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