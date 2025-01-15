«Ман Сити» согласовал трансфер Рейса из «Палмейраса» за 29,4 млн фунтов

«Манчестер Сити» и «Палмейрас» согласовали трансфер Витора Рейса.

Как сообщает Sky Sports, «Сити » достиг принципиальной договоренности о подписании 19-летнего бразильского защитника за 29,4 млн фунтов. В сделку не будут включены никакие бонусы.

Рейс станет вторым вторым центральным защитником, которого «горожане» подпишут в это трансферное окно. Абдукодир Хусанов из «Ланса» перейдет за 33,5 млн фунтов.

Подробная статистика выступлений Витора – здесь .