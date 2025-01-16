Флик про 5:1 с «Бетисом»: «Я наслаждался игрой «Барселоны». После победы над «Реалом» могли быть трудности, но мы увидели менталитет этой команды»
Ханси Флик заявил, что наслаждался игрой «Барселоны» в матче с «Бетисом» (5:1).
Каталонцы дома одержали разгромную победу в 1/8 финала Кубка Испании и вышли в четвертьфинал.
«Я наслаждался игрой весь матч. Мы знали, что после воскресной победы [над «Реалом» в финале Суперкубка Испании со счетом 5:2] сегодня могут быть трудности, потому что мы могли быть немного оторваны от реальности.
Но мы увидели менталитет этой команды. Футболисты очень профессиональны, они всегда знают, что им нужно делать.
Это очень молодая команда, могут случаться периоды [спада], как в конце года. Нам нужно думать о следующем матче и верить в свои шансы», – сказал главный тренер «Барселоны» Флик.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
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