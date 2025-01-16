«Барселона» выиграла 4 матча подряд, включая 5:2 с «Реалом». Общий счет – 16:3

«Барселона» выиграла 4 матча подряд, забив 16 голов.

Команда тренера Ханси Флика дома разгромила «Бетис » (5:1) в 1/8 финала Кубка Испании.

Ранее каталонцы разгромили «Реал» (5:2) в финале Суперкубка Испании, обыграли «Атлетик» (2:0) в полфуинале турнира и победили «Барбастро» (4:0) в Кубке.

18 января «Барса» сыграет на выезде с «Хетафе» в рамках Ла Лиги.