У Ольмо 2 ассиста в матче с «Бетисом». Хавбек «Барсы» отдал голевые Гави и Феррану
Дани Ольмо сделал две результативные передачи в матче с «Бетисом».
«Барселона» принимает «Бетис» (5:0, второй тайм) в 1/8 финала Кубка Испании. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 3-й минуте матча Ольмо отдал передачу на гол Гави, а на 67-й ассистировал Феррану Торресу.
Всего в этом сезоне Дани провел 17 матчей за «Барсу» во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
С полной статистикой 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем