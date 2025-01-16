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У Ольмо 2 ассиста в матче с «Бетисом». Хавбек «Барсы» отдал голевые Гави и Феррану

Дани Ольмо сделал две результативные передачи в матче с «Бетисом».

«Барселона» принимает «Бетис» (5:0, второй тайм) в 1/8 финала Кубка Испании. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. 

На 3-й минуте матча Ольмо отдал передачу на гол Гави, а на 67-й ассистировал Феррану Торресу.

Всего в этом сезоне Дани провел 17 матчей за «Барсу» во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

С полной статистикой 26-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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