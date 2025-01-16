«Северный Лондон – КРАСНЫЙ». Морган о победе «Арсенала» над «Тоттенхэмом» в дерби
Команда Микеля Артеты дома обыграла «шпор» со счетом 2:1 в 21-м туре АПЛ.
«Северный Лондон – КРАСНЫЙ», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган.
Он также опубликовал фотографию со стадиона «Эмирейтс».
Северный Лондон – северная часть Лондона к северу от реки Темзы. Он простирается от Кларкенуэлла и Финсбери, на окраине финансового района Лондонского сити, до границы Большого Лондона с Хартфордширом.
Термин «Северный Лондон» используется для того, чтобы отличить этот район от Южного Лондона, Восточного Лондона и Западного Лондона. Некоторые районы Северного Лондона также являются частью Центрального Лондона. Существует Северный почтовый район, но он включает в себя некоторые районы, которые обычно не описываются как часть северного Лондона, исключая многие другие, которые таковыми являются.
«Арсенал» победил «Тоттенхэм» – 2:1! Сон и Троссард забили, у Соланке автогол после ошибочно назначенного углового
Фото: x.com/piersmorgan
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