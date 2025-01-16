«Арсенал» не проигрывает «Тоттенхэму» 6 матчей подряд – 5 побед, 1 ничья
«Тоттенхэм» не побеждает «Арсенал» 6 матчей подряд.
Сегодня «канониры» обыграли «шпор» со счетом 2:1 в 21-м туре АПЛ.
Последняя победа «Тоттенхэма» в этом дерби была зафиксирована 12 мая 2022 года – тот матч завершился со счетом 3:0. С тех пор команды провели шесть очных встреч, в пяти из них сильнее был «Арсенал», один раз победитель не был определен.
«Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка. «Тоттенхэм» идет 13-м с 24 баллами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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