«Арсенал» не проигрывает «Тоттенхэму» 6 матчей подряд – 5 побед, 1 ничья

«Тоттенхэм» не побеждает «Арсенал» 6 матчей подряд.

Сегодня «канониры» обыграли «шпор» со счетом 2:1 в 21-м туре АПЛ.

Последняя победа «Тоттенхэма » в этом дерби была зафиксирована 12 мая 2022 года – тот матч завершился со счетом 3:0. С тех пор команды провели шесть очных встреч, в пяти из них сильнее был «Арсенал», один раз победитель не был определен.

«Арсенал » занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 43 очка. «Тоттенхэм» идет 13-м с 24 баллами.