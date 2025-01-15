Исак забил в 8-м матче АПЛ подряд. До рекорда Варди – 3 игры
Александер Исак забил в 8-м матче АПЛ подряд.
Нападающий «Ньюкасл» сделал дубль в матче 21-го тура Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:0, второй тайм).
25-летний форвард сборной Швеции повторил достижение Дэниэла Старриджа, Джейми Варди и Руда ван Нистелроя. Нидерландец также забивал в 10 матчах подряд, а рекордсмен Варди – в 11.
На счету Исака уже 15 голов в 19 матчах АПЛ в этом сезоне. В гонке бомбардиров его опережают лишь Эрлинг Холанд (16) и Мохамед Салах (18). Статистика шведа – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Squawka
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем