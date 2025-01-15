Исак забил в 8-м матче АПЛ подряд. До рекорда Варди – 3 игры

Александер Исак забил в 8-м матче АПЛ подряд.

Нападающий «Ньюкасл » сделал дубль в матче 21-го тура Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном » (2:0, второй тайм).

25-летний форвард сборной Швеции повторил достижение Дэниэла Старриджа , Джейми Варди и Руда ван Нистелроя. Нидерландец также забивал в 10 матчах подряд, а рекордсмен Варди – в 11.

На счету Исака уже 15 голов в 19 матчах АПЛ в этом сезоне. В гонке бомбардиров его опережают лишь Эрлинг Холанд (16) и Мохамед Салах (18). Статистика шведа – здесь .

Исак – единственный форвард АПЛ, который умеет вообще все