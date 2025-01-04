Исак забил в 7 матчах АПЛ подряд. Он третий бомбардир в лиге после Холанда и Салаха

Александр Исак забил в семи подряд матчах АПЛ.

Форвард «Ньюкасла » сегодня поразил ворота «Тоттенхэма». Ранее Исак забивал «МЮ», «Астон Вилле», «Лестеру», «Брентфорду», «Ливерпулю» и трижды «Ипсвичу».

Исак стал третьим игроком в истории «Ньюкасла», забившим в семи матчах АПЛ подряд. Ранее это удавалось Алану Ширеру и Джо Уиллоку.

Исак идет на 3-м месте в списке бомбардиров этого сезона АПЛ , забив 13 голов. На втором месте Эрлинг Холанд (14 мячей), первый – Мохамед Салах (17).