Исак забил в 7 матчах АПЛ подряд. Он третий бомбардир в лиге после Холанда и Салаха
Александр Исак забил в семи подряд матчах АПЛ.
Форвард «Ньюкасла» сегодня поразил ворота «Тоттенхэма». Ранее Исак забивал «МЮ», «Астон Вилле», «Лестеру», «Брентфорду», «Ливерпулю» и трижды «Ипсвичу».
Исак стал третьим игроком в истории «Ньюкасла», забившим в семи матчах АПЛ подряд. Ранее это удавалось Алану Ширеру и Джо Уиллоку.
Исак идет на 3-м месте в списке бомбардиров этого сезона АПЛ, забив 13 голов. На втором месте Эрлинг Холанд (14 мячей), первый – Мохамед Салах (17).
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