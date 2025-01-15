Исак – единственный форвард АПЛ, который умеет вообще все

Палагин – о звезде «Ньюкасла».

Лучший проводник в мир величия Александера Исака – недавняя цитата Тео Уолкотта:

«Он быстрый, мощный, здорово обращается с мячом, а еще очень энергично прессингует. Есть нападающие, которые выключаются из игры, если их не кормить передачами. Исак не такой. Он может опуститься и стать ситуативной десяткой, сместиться на фланг и поменяться местами с вингером. Ему комфортно в любой точке поля.

Не думаю, что в АПЛ есть нападающий с таким же набором качеств. Исак уникален для своего амплуа. Я бы сказал, что его игра – это смесь качеств Дидье Дрогба, Майкла Оуэна и Тьерри Анри , с добавлением скорости Тео Уолкотта, когда он оказывается на фланге. Согласитесь, неплохая комбинация?»

Главное, что бросается в глаза после прочтения (помимо того, что Тео – отличный эксперт) – типаж нападающих, с которыми сравнивается Исак. Все – представители разных течений. Дрогба – таран, который гениально играл спиной к воротам. Оуэн – электричка, которая наказывала за хоть сколько-нибудь высокую линию. Анри – это в первую очередь изящный слалом. Талант Исака – в умении сочетать все три стиля без утраты результативности (прямо сейчас в топе бомбардиров АПЛ после Холанда, Салаха и Палмера).

Еще один способ передать крутость шведа – подумать, что игрок может сделать с мячом. Как правило, у нападающего есть только три варианта – пробить, отдать и протащить. Исак на невероятном для форварда уровня исполняет все три. Убедиться в этом можно с помощью таблиц.

Вот голы из вратарской. У Исака – уже 7 в АПЛ. У ближайших конкурентов по позиции – всего 2.

Теперь – созданные моменты для партнеров. Исак зашел уже на четвертый десяток передач. Конкуренты плетутся на втором:

Наконец, продвигающие рывки с мячом. Тут перевес не такой значительный, но все равно ощутимый:

Как видно, в АПЛ есть нападающие, у которых развито не одно, а сразу два качества. У Николаса Джексона и Лиама Делапа точно есть потенциал, чтобы стать новым Исаком. Проблема – в гигантском отставании от шведа. Форвард «Ньюкасла» задрал планку – не просто обладает тремя разными навыками, но и исполняет все три на топовом уровне. А вот как – разберем отдельно.

Исак забивает абсолютно по-разному. Как выстраивать против него защиту – загадка на миллион

Главные ассистенты Исака в «Ньюкасле» идеально передают то разнообразие качеств, которым обладает швед. Химия у Александера сложилась с Бруно Гимараэсом и Джейкобом Мерфи (по 6 голевых в АПЛ). Что нужно про них знать?

Гимараэс – разыгрывающий опорник (исключение – свежий удачный отрезок «Ньюкасла», когда превратился в восьмерку). В богатом арсенале приемов есть режим Андреа Пирло. Его бразилец включает, когда нужно вывести партнера пасом на ход. Может разрезать защиту через проникающую низом или черпаком за шиворот.

Мерфи – классическая рабочая лошадка «Ньюкасла» с правого фланга. Звезд с неба не хватает, но в этом сезоне освоил роль подносчика снарядов. В его случае лучше всего работают прострелы.

Исак здорово подстраивается под обоих. В случае с Гимараэсом предлагает классические открывания за спину. Отлично срабатывают против команд с высокой линией. В первую очередь под руку попадаются топы – связка наказывала «Ман Сити», «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Субтильность Исака тут даже помогает. Добавляет маневренности и минимизирует вероятность попадания в офсайд.

Связка с Мерфи работает, как правило, против автобусов или команд с несыгранной обороной. От Исака требуется умное движение в штрафной и открывания в слепой для защитника зоне. Дальше нужно просто замкнуть. В первых сезонах за «Ньюкасл» с этим были проблемы. Исак старался забивать только красиво. Эдди Хау говорил, что нужно научиться «уродливым» голам. В этом сезоне их стало сильно больше.

Чтобы прокачаться, Исак добавил несколько фишек:

● Вместе с помощником Хау Джейсоном Тиндаллом освоил пользу от искусственного офсайда. Исак специально стоит во вне игры, когда знает, что пас на ход пойдет партнеру. Благодаря этому остается без внимания защиты, а дальше спокойно использует гандикап. Элемент прокачан почти у всех топовых форвардов мира. Недавно на это обращал внимание Тьерри Анри, разбирая игру Харри Кейна с «Барселоной»;

● Незаметные для рефери толчки. Их Исак подключает, когда открыться в слепой зоне не получилось, а выиграть позицию у защитника все равно нужно. Важно: швед толкает достаточно сильно, чтобы оказаться первым на мяче, но недостаточно, чтобы это заметили судьи. Последней жертвой проделок стал Мартин Эдегор. Показательно, что норвежец даже не спорил;

● Еще Исак шикарно караулит ошибки. Для прессингующего «Ньюкасла» – очень важное дополнение. Как правило, швед запускает прессинг и создает лишь условия для привоза. Редко отбирает сам, зато никогда не выключается из эпизода – на тот случай, если мяч отберет партнер. Предложение от Исака всегда поступит;

● Последний пункт связан с пенальти. Чтобы запутать вратаря, Исак специально меняет манеру разбега и движения к мячу. Помогает – в АПЛ реализовано 8 из 9.

Исак не любит выключаться из игры. Когда скучно, становится ложной девяткой

Выбирая лучшего нападающего первого круга АПЛ, Гари Невилл сказал:

«Движение Исака, качество его игры – все на невероятном уровне. Он постоянно совершенствуется. Мы и так знали, что он умеет забивать, но еще он очень хорош в подыгрыше и комбинациях с партнерами. Думаю, он с каждым днем становится только лучше. Прямо сейчас я даже назвал бы его лучшим нападающим АПЛ. Мы часто говорим об Эрлинге Холанде, но его игра, как ни крути, имеет потолок. У Исака этого потолка не видно».

Сам швед объясняет, что ему просто скучно ограничивать себя ролью классической девятки: «Мне комфортно в этой позиции, но иногда тренер сам просит меня двигаться чуть свободнее, искать мяч. Иногда в поисках я забредаю настолько глубоко, что становлюсь ложной девяткой. Мне кажется, что работа в подыгрыше помогает больше забивать».

На первый взгляд, контринтуитивный вывод. Достаточно вспомнить Габи Жезуса, которого даже партнеры просят чаще оставаться в штрафной и не тратить силы на подыгрыш, которых потом может не хватить для завершения. У Исака бак не заканчивается. Фирменный прием шведа – разыграть мяч с партнерами, а затем вернуться в штрафную под удар. Все как учил Пеп: главное для нападающего – не стоять в штрафной, а врываться в нее. Так у защитников меньше шансов накрыть.

В случае с «Ньюкаслом» это особенно важно. Один из редких паттернов команды в позиционных атаках – перегруз правого фланга. Исак может наблюдать за ним со стороны, расчищая себе местечко в штрафной. Если становится скучно – примкнуть. Подобным образом недавно перехитрили «Арсенал». Сначала Исак тихо-мирно участвовал в перепасовке:

А затем удивил, резко рванув в штрафную под передачу:

Показательно, что получал мяч в квадрате из четырех соперников, но без плотной опеки. Маневр – удар по зонной системе, в которой соперников передают, а не пытаются накрыть персонально.

Схема «Ньюкасла» тоже играет на руку Исаку. 4-3-3 – самая популярная среди команд с ложной девяткой. «Рома» в эпоху Тотти, «Ливерпуль» в эпоху Фирмино, «Барса» в эпоху Месси – все играли по этой схеме. Для ложной девятки – рай. После приема мяча в опорной – сразу два адресата на флангах. «Ньюкасл» не исключение. Опцию для паса на ход предлагают супербыстрые Гордон и Мерфи.

Дальше Исак может выступить в двух ролях. Первая – приманка, которая не получает мяч, зато вытягивает защитника за собой и создает пространство партнеру. Вторая – плеймейкер, который не только опускается за мячом, но и вырезает передачу за спину. Александер идеально владеет обеими.

Исак любит проходы в стиле Анри

Тьерри – самый популярный ориентир для шведа. Сходства базируются на трех вещах.

Во-первых, грациозность. Алан Ширер подмечал, что Исак не бежит, а буквально скользит по полю. Нечто подобное когда-то говорили и про Анри.

Во-вторых, любимая локация. Анри для фирменных проходов предпочитал левый фланг. Исак – гораздо больше нападающий, но его тоже тянет туда.

В-третьих, манера завершения. Классика Анри – крученый удар в дальний угол. Исак пытается подражать и тоже регулярно пробует.

Бонус – издевательства над защитниками. В коллекции Тьерри десятки жертв, но особенно выделяется Джейми Каррагер. У Исака тоже появился клиент. В прошлом сезоне от него настрадался Микки ван де Вен из «Тоттенхэма». По словам Эдди Хау, на тренировках Исак проделывает нечто подобное и с защитниками «Ньюкасла». Однажды досталось Дэну Берну, который сначала подначивал шведа, а затем наблюдал за голом, сидя на пятой точке.

Разумеется, главный бриллиант в карьере Исака – проход в матче с «Эвертоном» пару лет назад. Именно он запустил волну сравнений с Анри.

Комментируя эпизод в интервью Ширеру, швед поделился любопытной деталью: «Кому-то может показаться, что обыграть двоих на носовом платке сложнее, чем обыграть 1-в-1 на скорости, но это не так. Иногда даже легче, потому что эти двое делегируют друг другу задачу, а не фокусируются на ней полностью. Между ними можно проскользнуть, найти лазейку, которая возникнет в результате ложных финтов».

Важно, что Исак только предпочитает левую часть поля. Правую задействует реже, но точно не игнорирует. Меняет локацию в зависимости от пары ЦЗ. Как правило, не решается на проход, если в соперниках более спокойный и не поддающийся на уловки защитник – как Салиба и Ван Дейк. Достается, как правило, агрессивным и податливым – вроде Габриэла или Ромеро.

Какие-то минусы у этого бриллианта вообще есть?

Спустя пару часов размышлений отвечу: да! Но вот что забавно: обе проблемы лишь продолжение гениальности.

Первый недостаток – Исак тот еще пижон. Привычка забивать красиво никуда не делась. Если позволяет счет, допускает выкрутасы. Из-за этого уже запорол несколько выходов 1 на 1. Хау – один из самых спокойных тренеров в АПЛ, но однажды Исак взбесил даже его. Причина – тут Александер решил обвести вообще всех (да-да, даже защитника в воротах):

Второй недостаток – вечное нытье. Исак не прощает партнерам даже мелкие технические помарки. Особенно часто достается Джейкобу Мерфи. В этом можно уловить часть более широкой проблемы «Ньюкасла». В основе – как топовые исполнители (Исак, Гимараэс, Тонали, Гордон), так и игроки уровнем ниже. Довести весь состав до топ-уровня не получаются из-за финансовых ограничений. Из-за этого – пропасть в мастерстве между некоторыми игроками.

При этом вне поля все в порядке. Исак не только дружит с Мерфи, но и проникается вместе с ним местными диалектом английского (легендарный джорди). Уровень владения шокировал даже Алана Ширера. Легенда в восторге не только от игры.

«Мы как баскетбольная команда». Как «Арсенал» стал самым высоким топ-клубом АПЛ

Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling, George Wood