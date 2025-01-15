Глава саудовской лиги Мугарбель: «Можем привлечь аудиторию лучшими игроками, развитием инфраструктуры и академий. У нас качественные молодые иностранцы, постепенно будут и саудовцы»

Глава саудовской лиги порассуждал о способах увеличения ее популярности.

«Лучшие игроки – это часть нашего роста, но это не единственное. Развитие инфраструктуры, академий... Так мы можем привлечь аудиторию. Все это элементы, которые заставляют нас расти.

Мы должны быть уверены, что продолжаем расти и умеем использовать то влияние, которое игроки оказывают на лигу.

У нас 16 молодых иностранных игроков в возрасте до 21 гола. Они качественные и очень хорошо справляются. Постепенно будут появляться и молодые саудовцы», – сказал генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель.

Гендиректор саудовской лиги: «Роналду оказал огромное влияние, положил начало трансформации. Потом приехали Бензема, Марез, Мане – и игроки продолжают приезжать»

Глава саудовской лиги Мугарбель: «Мы №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 лучших лиг мира»