  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава саудовской лиги Мугарбель: «Можем привлечь аудиторию лучшими игроками, развитием инфраструктуры и академий. У нас качественные молодые иностранцы, постепенно будут и саудовцы»
3

Глава саудовской лиги Мугарбель: «Можем привлечь аудиторию лучшими игроками, развитием инфраструктуры и академий. У нас качественные молодые иностранцы, постепенно будут и саудовцы»

Глава саудовской лиги порассуждал о способах увеличения ее популярности.

«Лучшие игроки – это часть нашего роста, но это не единственное. Развитие инфраструктуры, академий... Так мы можем привлечь аудиторию. Все это элементы, которые заставляют нас расти.

Мы должны быть уверены, что продолжаем расти и умеем использовать то влияние, которое игроки оказывают на лигу.

У нас 16 молодых иностранных игроков в возрасте до 21 гола. Они качественные и очень хорошо справляются. Постепенно будут появляться и молодые саудовцы», – сказал генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель.

Гендиректор саудовской лиги: «Роналду оказал огромное влияние, положил начало трансформации. Потом приехали Бензема, Марез, Мане – и игроки продолжают приезжать»

Глава саудовской лиги Мугарбель: «Мы №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 лучших лиг мира»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
болельщики
бизнес и маркетинг
детский футбол
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фанаты «Мальорки» о поведении саудовских болельщиков на Суперкубке: «Призываем RFEF и CSD публично извиниться. Болельщицы и семьи игроков боялись за свою безопасность»
3513 января, 10:19
«Саудовцы нас трогали, фотографировали – это постыдно, я бросила телефон в одного из них. Их были тысячи, и никого для защиты нас». Жена игрока «Мальорки» о матче с «Реалом»
7212 января, 11:58
Глава саудовской лиги осудил приставания к болельщицам «Мальорки»: «Это не отражает нас как нацию. Сотни тысяч иностранцев наслаждаются дружелюбной к семьям и женщинам атмосферой»
3012 января, 11:01
«Лапали напуганных женщин, издевались над нами и говорили «3:0». Больше не приедем в Саудовскую Аравию». Отец хавбека «Мальорки» Дардера о саудовских фанатах после игры с «Реалом»
18810 января, 09:50
Рекомендуем
Главные новости
«Арсенал» забил «Тоттенхэму» с ошибочно назначенного углового – мяч ушел от Троссарда. У Соланке автогол
1810 минут назад
«Барселона» – «Бетис». 2:0 – Кунде забил с паса Ямаля, Гави – с передачи Ольмо. Онлайн-трансляция
18314 минут назадLive
У Ямаля 20 (8+12) очков в 24 матчах сезона. Вингер «Барселоны» отдал ассист на Гави в матче с «Бетисом»
823 минуты назад
«ПСЖ» пропустил на 3-й минуте от клуба 5-й лиги «Эспали-Сен-Марсель» – Тенас проводит первый матч в сезоне. Сафонов отразил два пенальти в прошлом раунде Кубка Франции
1242 минуты назад
Кейн забил 16-й гол и оторвался от Мармуша на 1 мяч гонке бомбардиров Бундеслиги. У форварда «Баварии» также ассист в игре с «Хоффенхаймом»
356 минут назад
Кубок Испании. 1/8 финала. «Барселона» принимает «Бетис», «Атлетико» в гостях у «Эльче», «Реал» сыграет с «Сельтой» в четверг
85сегодня, 20:00Live
Коло-Муани прилетел в Турин. «Ювентус» арендует форварда у «ПСЖ»
13сегодня, 19:58Фото
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Болонью», «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой», «Милан» победил «Комо»
78сегодня, 19:47Live
«Лион» уступил клубу 5-й лиги «Бургуан Жалье» по пенальти и вылетел из Кубка Франции, Ляказетт и Толиссо не забили с точки. Болельщики выбежали на поле
22сегодня, 19:34Фото
Чемпионат Англии. «Арсенал» против «Тоттенхэма», «Ньюкасл» принимает «Вулвс», «Эвертон» – «Астон Вилла»
584сегодня, 19:32Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Эльче» – «Атлетико». 0:2 – Серлот сделал дубль. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
«Бавария» – «Хоффенхайм». 4:0 – Сане сделал дубль, Кейн реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
410 минут назадLive
«Арис» Кокорина вылетел в 1/8 финала Кубка Кипра, проиграв по пенальти «Пафосу»
15 минут назад
Исак забил в 8-м матче АПЛ подряд. До рекорда Варди – 3 игры
120 минут назад
«Арсенал» – «Тоттенхэм». 2:1 – Троссард забил. Онлайн-трансляция
3023 минуты назадLive
«Интер» – «Болонья». 2:1 – Лаутаро и Думфрис забили. Онлайн-трансляция
2026 минут назадLive
Кейн реализовал 27 пенальти подряд – после промаха в 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией
130 минут назад
Лещук о покупках в США: «Самурайский шлем 1600-какого-то года, всю поездку со мной катался. В Нью-Йорке зашел в галерею, спонтанно купил картину бывшего художника «Диснея» за 3 тысячи долларов»
734 минуты назад
Магкеев о «Локомотиве»: «Жалею, что не отпустили раньше: во 2-й части сезона сыграл ровно ноль минут. Клуб так решил, что я могу сделать? Обиды вообще не осталось»
2сегодня, 19:57
«Карри, Леброн, Дюрэнт». Футболист «Пари НН» Майга о тройке лучших баскетболистов НБА
3сегодня, 19:50
Рекомендуем