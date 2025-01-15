Глава саудовской лиги Мугарбель: «Можем привлечь аудиторию лучшими игроками, развитием инфраструктуры и академий. У нас качественные молодые иностранцы, постепенно будут и саудовцы»
«Лучшие игроки – это часть нашего роста, но это не единственное. Развитие инфраструктуры, академий... Так мы можем привлечь аудиторию. Все это элементы, которые заставляют нас расти.
Мы должны быть уверены, что продолжаем расти и умеем использовать то влияние, которое игроки оказывают на лигу.
У нас 16 молодых иностранных игроков в возрасте до 21 гола. Они качественные и очень хорошо справляются. Постепенно будут появляться и молодые саудовцы», – сказал генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель.
Гендиректор саудовской лиги: «Роналду оказал огромное влияние, положил начало трансформации. Потом приехали Бензема, Марез, Мане – и игроки продолжают приезжать»
Глава саудовской лиги Мугарбель: «Мы №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 лучших лиг мира»
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