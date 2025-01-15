Глава саудовской лиги Мугарбель: «Мы №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 лучших лиг мира»

Омар Мугарбель высказался об амбициях лиги Саудовской Аравии.

«Мы – лига №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 лучших лиг мира.

Прямо сейчас я не могу сказать, где мы находимся. Нужно дождаться окончания сезона», – заявил генеральный директор саудовской лиги.

Глава саудовской лиги про «лопнувший пузырь» Китая: «Здесь такого не произойдет. У нас долгая история, богатая футбольная культура. Это не однодневка»

Гендиректор саудовской лиги: «В Европе считают, что сюда едут только ради денег – это не так. Мы видим рост конкуренции и уровня чемпионата»