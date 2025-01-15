Глава саудовской лиги Мугарбель: «Мы №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 лучших лиг мира»
Омар Мугарбель высказался об амбициях лиги Саудовской Аравии.
«Мы – лига №1 в Азии, но хотим быть в топ-10 лучших лиг мира.
Прямо сейчас я не могу сказать, где мы находимся. Нужно дождаться окончания сезона», – заявил генеральный директор саудовской лиги.
Глава саудовской лиги про «лопнувший пузырь» Китая: «Здесь такого не произойдет. У нас долгая история, богатая футбольная культура. Это не однодневка»
Гендиректор саудовской лиги: «В Европе считают, что сюда едут только ради денег – это не так. Мы видим рост конкуренции и уровня чемпионата»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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