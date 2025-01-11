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  • Гендиректор саудовской лиги: «Роналду оказал огромное влияние, положил начало трансформации. Потом приехали Бензема, Марез, Мане – и игроки продолжают приезжать»
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Гендиректор саудовской лиги: «Роналду оказал огромное влияние, положил начало трансформации. Потом приехали Бензема, Марез, Мане – и игроки продолжают приезжать»

Глава саудовской лиги оценил роль Криштиану Роналду в развитии местного футбола.

«Криштиану оказал огромное влияние. Он положил начало трансформации. Он ключ ко множеству вещей. Пусть даже люди видят только прибытие футболистов, мы делаем намного больше.

Мы ищем возможность улучшить трансляции, чтобы получить лучший телевизионный продукт, ищем возможность расширить охват, улучшить все, что мы делаем в части маркетинга и взаимодействия с фанатами, обеспечить развитие футболистов – именно это привлекает все внимание...

Но мы также занимаемся развитием клубов. Вероятно, вы видите только информацию о том, что клуб подписал того-то и того-то, но это было бы невозможно, если бы мы не занимались другими элементами, которые обеспечивают такие сделки.

Возвращаясь к Криштиану, он, разумеется, оказал значительное влияние на привлечение других игроков. Впоследствии приехали Бензема, Марез, Мане... И они продолжают приезжать. Клубы развиваются по многим направлениям. Также увеличилась заметность. Это был ключевой элемент в реализации нашего плана», – отметил Омар Мугарбель, генеральный директор лиги.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКарим Бензема
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСадьо Мане
logoРияд Марез
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Ахли Джидда
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