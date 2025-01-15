«Карри, Леброн, Дюрэнт». Футболист «Пари НН» Майга о тройке лучших баскетболистов НБА

Футболист «Пари НН» Мамаду Майга назвал тройку лучших баскетболистов НБА.

– Какой русский фильм на этих каникулах посмотрели?

– Уважаю русскую культуру, но фильмы не моя тема. Я больше про спорт, футбол или баскетбол. Их смотрю. А фильмы редко. Как начну смотреть, выдерживаю 15 минут и ложусь спать. Лучше футбол и баскетбол.

– Какой баскет смотрите?

– НБА , люблю «Голден Стэйт », Карри – лучший в мире по трехочковым. Очень сильный. Нереально, как он спокойно это делает. И жест у него такой.

– Ваш топ-3 в НБА?

– Карри. Леброн Джеймс . Кевин Дюрэнт .

– За российским баскетболом следите?

– Не очень. Но недавно в Нижнем был на матче – такие эмоции! Очень понравилось. Выиграли у «Енисея», 8-й номер (Зак Нуталл – Спортс’‘) очень хорош. Кучерявый такой парень.

– Кучерявый… Ваш русский все лучше и лучше.

– Я же обещал прогрессировать. Надо обязательно прогрессировать. Начал читать книгу. «Быть богатым»… Автор Наполеон… (вероятно, книга «Думай и богатей» Наполеона Хилла – Спортс’‘). Раньше не читал книг на русском, а сейчас начал – и нравится.

– Про что книга?

– Про то, что надо верить в себя. Что надо начинать бизнес, а то, если будешь только думать, ничего и не начнешь, и будет поздно. Бизнес для футболиста – это важная история в будущем, потому что футбол это на 10-12 лет. А что потом?

– Какие мысли у вас – вы приобрели земли и теперь латифундист или приобрели криптовалюту?

– Думаю о том, чтобы купить ресторан на родине, в Мали, или купить там машины. Такси. Много идей в голове, но пока лучше сохранять деньги.

Но нельзя, когда я здесь, а бизнес в другом месте. Когда ты не видишь ничего, то и понять не можешь. Надо следить за своим бизнесом.

– Одно время президентом Либерии был Джордж Веа, президентом Грузии сейчас стал Михаил Кавелашвили. Как бы вы оценили свои шансы стать правителем Мали?

– Не люблю политику. Я простой человек. Очень простой. Думаю не о политике, а своей семье, как заработать денег для семьи. О политике пока не думаю. Но что в будущем, знает только бог, – сказал хавбек «Пари НН » Майга .