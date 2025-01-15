«Карри, Леброн, Дюрэнт». Футболист «Пари НН» Майга о тройке лучших баскетболистов НБА
– Какой русский фильм на этих каникулах посмотрели?
– Уважаю русскую культуру, но фильмы не моя тема. Я больше про спорт, футбол или баскетбол. Их смотрю. А фильмы редко. Как начну смотреть, выдерживаю 15 минут и ложусь спать. Лучше футбол и баскетбол.
– Какой баскет смотрите?
– НБА, люблю «Голден Стэйт», Карри – лучший в мире по трехочковым. Очень сильный. Нереально, как он спокойно это делает. И жест у него такой.
– Ваш топ-3 в НБА?
– Карри. Леброн Джеймс. Кевин Дюрэнт.
– За российским баскетболом следите?
– Не очень. Но недавно в Нижнем был на матче – такие эмоции! Очень понравилось. Выиграли у «Енисея», 8-й номер (Зак Нуталл – Спортс’‘) очень хорош. Кучерявый такой парень.
– Кучерявый… Ваш русский все лучше и лучше.
– Я же обещал прогрессировать. Надо обязательно прогрессировать. Начал читать книгу. «Быть богатым»… Автор Наполеон… (вероятно, книга «Думай и богатей» Наполеона Хилла – Спортс’‘). Раньше не читал книг на русском, а сейчас начал – и нравится.
– Про что книга?
– Про то, что надо верить в себя. Что надо начинать бизнес, а то, если будешь только думать, ничего и не начнешь, и будет поздно. Бизнес для футболиста – это важная история в будущем, потому что футбол это на 10-12 лет. А что потом?
– Какие мысли у вас – вы приобрели земли и теперь латифундист или приобрели криптовалюту?
– Думаю о том, чтобы купить ресторан на родине, в Мали, или купить там машины. Такси. Много идей в голове, но пока лучше сохранять деньги.
Но нельзя, когда я здесь, а бизнес в другом месте. Когда ты не видишь ничего, то и понять не можешь. Надо следить за своим бизнесом.
– Одно время президентом Либерии был Джордж Веа, президентом Грузии сейчас стал Михаил Кавелашвили. Как бы вы оценили свои шансы стать правителем Мали?
– Не люблю политику. Я простой человек. Очень простой. Думаю не о политике, а своей семье, как заработать денег для семьи. О политике пока не думаю. Но что в будущем, знает только бог, – сказал хавбек «Пари НН» Майга.
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