Хавбек «Пари НН» Майга о Юране: «Мировая звезда. С работой в «Спортинге» точно бы справился»

Мамаду Майга уверен, что Сергей Юран смог бы тренировать лиссабонский «Спортинге».

Последним местом работы российского специалиста был «Пари НН».

— С Юраном на связи?

— Конечно. Я писал ему, мы разговаривали и поздравляли друг друга с Новым годом. Удивлен, что он до сих пор без команды. Я в шоке. Он хороший тренер, не понимаю, почему люди его не назначают.

— Видели слухи про его назначение в «Спортинг»?

— Да. Он справится, почему нет? Это мировая звезда, играл в Португалии много лет. У него есть уровень для этого. С работой в «Спортинге » он бы точно справился, — сказал полузащитник «Пари НН ».