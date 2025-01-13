Хавбек «Пари НН» Майга о Юране: «Мировая звезда. С работой в «Спортинге» точно бы справился»
Мамаду Майга уверен, что Сергей Юран смог бы тренировать лиссабонский «Спортинге».
Последним местом работы российского специалиста был «Пари НН».
— С Юраном на связи?
— Конечно. Я писал ему, мы разговаривали и поздравляли друг друга с Новым годом. Удивлен, что он до сих пор без команды. Я в шоке. Он хороший тренер, не понимаю, почему люди его не назначают.
— Видели слухи про его назначение в «Спортинг»?
— Да. Он справится, почему нет? Это мировая звезда, играл в Португалии много лет. У него есть уровень для этого. С работой в «Спортинге» он бы точно справился, — сказал полузащитник «Пари НН».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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