«У Промеса русская душа, он любит «Спартак». Хочу, чтобы он вернулся в РПЛ». Хавбек «Пари НН» Майга о Квинси
Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга хочет, чтобы Квинси Промес вернулся в Россию.
«Хочу, чтобы Промес вернулся в РПЛ! Он легенда «Спартака», такому футболисту надо играть. У него русская душа, он любит «Спартак».
Желаю ему только хорошего. Когда мы играли против них, я видел в его глазах отношение к команде», – сказал Майга.
Ранее сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания экс-футболисту «Спартака» будет разрешено покинуть территорию страны.
Промеса задержали в ОАЭ после зимних сборов «Спартака» в феврале прошлого года. В Нидерландах Квинси заочно осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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