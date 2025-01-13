«У Промеса русская душа, он любит «Спартак». Хочу, чтобы он вернулся в РПЛ». Хавбек «Пари НН» Майга о Квинси

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга хочет, чтобы Квинси Промес вернулся в Россию.

«Хочу, чтобы Промес вернулся в РПЛ ! Он легенда «Спартака », такому футболисту надо играть. У него русская душа, он любит «Спартак».

Желаю ему только хорошего. Когда мы играли против них, я видел в его глазах отношение к команде», – сказал Майга .

Ранее сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания экс-футболисту «Спартака» будет разрешено покинуть территорию страны.

Промеса задержали в ОАЭ после зимних сборов «Спартака» в феврале прошлого года. В Нидерландах Квинси заочно осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.