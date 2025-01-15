«Шнякин». Хавбек «Пари НН» Майга о лучшем комментаторе матчей РПЛ
Футболист «Пари НН» назвал Дмитрия Шнякина лучшим комментатором матчей Мир РПЛ.
– В медиа осенью была дискуссия – хороши ли комментаторы РПЛ. Как вам кажется?
– По тем, кто играет в опоре, говорят часто – почему не забивает, почему мало отдает передач. Но от опорника нужно другое, много другой работы, которую люди вообще не видят, но это важно для команды. Отбор, например. Но про меня вообще мало негатива, вижу только позитив.
– Кто очень хорош из комментаторов, кто лучший?
– Дмитрий Шнякин. Я с ним знаком еще с тех времен, когда играл в любительской лиге. Он про меня давно знает, всегда говорит хорошее. Всегда спрашивает, как там Мамаду.
Но я вообще мало про себя слышу плохое, только хорошее от комментаторов, – сказал хавбек Мамаду Майга.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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