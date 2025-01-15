Вендел интересен «Ботафого». Клуб пытался купить хавбека «Зенита» зимой и летом 2024-го и считает, что сейчас шансов больше (Globo)
«Ботафого» хочет подписать полузащитника «Зенита» Вендела.
По информации Globo, бразильский клуб ведет переговоры о трансфере 27-летнего хавбека и уже направил предложение петербуржцам.
Утверждается, что Вендел – давняя трансферная цель «Ботафого», а сам игрок рассматривает клуб как возможность пробиться в сборную Бразилии. Он готов покинуть Россию и вернуться в бразильский футбол.
«Ботафого» пробовал подписать бразильца в начале 2024 года и летом, но не смог удовлетворить финансовые требования «Зенита». Сейчас в клубе считают, что договориться будет проще, чем в 2024-м.
Вендел в этом сезоне забил 2 гола и сделал 11 результативных передач в 19 матчах за «Зенит». Его подробная статистика – здесь.
Ранее сообщалось, что «Ботафого» интересны Бителло («Динамо») и Клаудиньо («Зенит»).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Globo
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