Вендел интересен «Ботафого». Клуб пытался купить хавбека «Зенита» зимой и летом 2024-го и считает, что сейчас шансов больше (Globo)

«Ботафого» хочет подписать полузащитника «Зенита» Вендела.

По информации Globo, бразильский клуб ведет переговоры о трансфере 27-летнего хавбека и уже направил предложение петербуржцам.

Утверждается, что Вендел – давняя трансферная цель «Ботафого», а сам игрок рассматривает клуб как возможность пробиться в сборную Бразилии . Он готов покинуть Россию и вернуться в бразильский футбол.

«Ботафого » пробовал подписать бразильца в начале 2024 года и летом, но не смог удовлетворить финансовые требования «Зенита ». Сейчас в клубе считают, что договориться будет проще, чем в 2024-м.

Вендел в этом сезоне забил 2 гола и сделал 11 результативных передач в 19 матчах за «Зенит». Его подробная статистика – здесь .

Ранее сообщалось, что «Ботафого» интересны Бителло («Динамо») и Клаудиньо («Зенит»).