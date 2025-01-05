Александр Медведев: «В связи со спекуляциями про уход Вендела на Кудыкины горы сообщаю: это ключевой игрок «Зенита», переговоров о трансфере нет»
«Зенит» не ведет переговоров о продаже Вендела.
Ранее на сайте «Футбол на Куличках» со ссылкой на бразильского инсайдера Жоао ван Бойсена появилась информация о том, что Вендел в зимнее трансферное окно может оказаться в «Ботафого» или «Палмейрасе», которые уже вступили в переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера полузащитника.
– Правда ли, что Вендел уходит из «Зенита»?
– В связи с распространяющимися на Чертовых Куличках спекуляциях и слухах про уход нашего игрока Вендела на Кудыкины горы сообщаю: Вендел – ключевой игрок «Зенита» и никакие переговоры по поводу его трансфера не велись, не ведутся и вестись не предполагаются, – заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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