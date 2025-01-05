Александр Медведев: «В связи со спекуляциями про уход Вендела на Кудыкины горы сообщаю: это ключевой игрок «Зенита», переговоров о трансфере нет»

«Зенит» не ведет переговоров о продаже Вендела.

Ранее на сайте «Футбол на Куличках» со ссылкой на бразильского инсайдера Жоао ван Бойсена появилась информация о том, что Вендел в зимнее трансферное окно может оказаться в «Ботафого » или «Палмейрасе », которые уже вступили в переговоры с «Зенитом » по поводу трансфера полузащитника.

– Правда ли, что Вендел уходит из «Зенита»?

– В связи с распространяющимися на Чертовых Куличках спекуляциях и слухах про уход нашего игрока Вендела на Кудыкины горы сообщаю: Вендел – ключевой игрок «Зенита» и никакие переговоры по поводу его трансфера не велись, не ведутся и вестись не предполагаются, – заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев .