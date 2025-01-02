Клаудиньо интересен «Ботафого». Ранее «Динамо» не продало Бителло бразильцам за 10 млн евро

В приобретении Клаудиньо заинтересован «Ботафого».

По данным бразильского журналиста Жулио Мигеля Нето, клуб оценивает возможность трансфера полузащитника «Зенита ». Бразильцы намерены перестроить команду к новому сезону национального чемпионата.

Ранее стало известно, что «Динамо » отказалось продать «Ботафого » Бителло за 10 миллионов евро. Вчера сообщалось , что клуб сделал новое предложение о трансфере полузащитника бело-голубых.

Контракт Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Transfermark оценивает стоимость бразильца в 17 млн евро. С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь .