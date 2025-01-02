Клаудиньо интересен «Ботафого». Ранее «Динамо» не продало Бителло бразильцам за 10 млн евро
В приобретении Клаудиньо заинтересован «Ботафого».
По данным бразильского журналиста Жулио Мигеля Нето, клуб оценивает возможность трансфера полузащитника «Зенита». Бразильцы намерены перестроить команду к новому сезону национального чемпионата.
Ранее стало известно, что «Динамо» отказалось продать «Ботафого» Бителло за 10 миллионов евро. Вчера сообщалось, что клуб сделал новое предложение о трансфере полузащитника бело-голубых.
Контракт Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Transfermark оценивает стоимость бразильца в 17 млн евро. С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Жулио Мигеля Нето
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