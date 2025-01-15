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Терехин о Бителло и «Динамо»: «Куда поднимать зарплату, до космоса? Найдут компромисс, уверен. Будет огромная потеря, если уйдет»

Олег Терехин высказался о ситуации Бителло в «Динамо».

12 января сообщалось, что «Динамо» начало переговоры с полузащитник по новому контракту с улучшенными условиями. 13 января стало известно, что хавбек не прилетел на сборы «Динамо», оставшись в Бразилии. Он ведет переговоры с «Ботафого».

– Ситуация как с Венделом. Конечно, если Бителло уйдет, наш чемпионат потеряет креативного, сильного игрока. Для «Динамо» это будет огромная потеря.

– «Динамо» рассматривало вариант улучшения условий контракта...

– Ну куда? И так зарплата у них хорошая. Куда поднимать еще? До космоса? Если бы «Динамо» играло в еврокубках... Для чемпионата России Бителло – отличный футболист. А поднимать зарплату, чтобы ложиться под футболиста и его агента... Думаю, клуб не будет этого делать. Я уверен, найдут компромисс.

Нужно договариваться, чтобы заплатили столько же, сколько «Динамо» за него отдало. Пусть платят тогда, чтобы игрок не уходил бесплатно, и «Динамо» могло купить такого же игрока. В него «Динамо» вложилось, плюс зарплата, – сказал бывший игрок бело-голубых.

В 15 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Бителло забил 1 гол и сделал 8 результативных передач. Подробная статистика 25-летнего игрока – здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoпремьер-лига Россия
logoБителло
logoДинамо Москва
logoВендел
Олег Терехин
агенты
деньги
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