«Динамо» отклонило предложение на 10 млн евро по Бителло от «Ботафого». Сумма «даже близко не соответствует» запросам москвичей («СЭ»)
«Динамо» отклонило предложение «Ботафого» по Бителло.
По данным «Спорт-Экспресса», бразильский клуб предложил 10 миллионов евро, но получил отказ. Сумма «даже близко не соответствует» оценке футболиста со стороны «Динамо».
Контракт Бителло с «Динамо» рассчитан до 2028-го. В этом сезоне Мир РПЛ бразилец провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 8 результативных передач.
С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Бителло хочет покинуть «Динамо» из-за затянувшегося конфликта России и Украины и вернуться в Бразилию. Игрок интересен «Ботафого» (Globo)
Агент Бителло: «Уход из «Динамо» возможен. Не думали, что конфликт затянется»
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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