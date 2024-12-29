«Динамо» отклонило предложение на 10 млн евро по Бителло от «Ботафого». Сумма «даже близко не соответствует» запросам москвичей («СЭ»)

«Динамо» отклонило предложение «Ботафого» по Бителло.

По данным «Спорт-Экспресса», бразильский клуб предложил 10 миллионов евро, но получил отказ. Сумма «даже близко не соответствует» оценке футболиста со стороны «Динамо».

Контракт Бителло с «Динамо» рассчитан до 2028-го. В этом сезоне Мир РПЛ бразилец провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 8 результативных передач.

С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

Бителло хочет покинуть «Динамо» из-за затянувшегося конфликта России и Украины и вернуться в Бразилию. Игрок интересен «Ботафого» (Globo)

Агент Бителло: «Уход из «Динамо» возможен. Не думали, что конфликт затянется»