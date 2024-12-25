Агент Бителло: «Уход из «Динамо» возможен. Не думали, что конфликт затянется»
Агент Бителло не исключает уход полузащитника из «Динамо».
«Уход Бителло из «Динамо» возможен.
Когда мы ехали в Россию, не думали, что СВО затянется.
Думали, мы сможем выступать за «Динамо» на других турнирах», – сказал агент Майкел Портела.
Действующий контракт Бителло с клубом рассчитан до 2028 года.
В этом сезоне бразилец провел 15 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и сделал 8 результативных передач. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Бителло хочет покинуть «Динамо» из-за затянувшегося конфликта России и Украины и вернуться в Бразилию. Игрок интересен «Ботафого» (Globo)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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