«Динамо» начало переговоры с Бителло по улучшению условий контракта (Metaratings.ru)
«Динамо» готово улучшить условия контракта Бителло.
Ранее московский клуб отклонил предложения «Ботафого» о трансфере 25-летнего бразильского полузащитника за 10 и 13 млн евро. Утверждалось, что «Динамо» не продаст Бителло дешевле 30 млн евро зимой.
По данным Metaratings.ru, «Динамо» начало переговоры с Бителло по вопросу улучшения условий соглашения.
Контракт хавбека с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2028 года.
В 15 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Бителло забил 1 гол и сделал 8 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
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