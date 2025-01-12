«Динамо» начало переговоры с Бителло по улучшению условий контракта (Metaratings.ru)

«Динамо» готово улучшить условия контракта Бителло.

Ранее московский клуб отклонил предложения «Ботафого» о трансфере 25-летнего бразильского полузащитника за 10 и 13 млн евро . Утверждалось, что «Динамо» не продаст Бителло дешевле 30 млн евро зимой .

По данным Metaratings.ru, «Динамо » начало переговоры с Бителло по вопросу улучшения условий соглашения.

Контракт хавбека с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2028 года.

В 15 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Бителло забил 1 гол и сделал 8 результативных передач. Его подробная статистика – здесь .