«Динамо» не продаст Бителло дешевле 30 млн евро зимой. Клуб не ведет переговоры о трансфере бразильца (Иван Карпов)
Бителло вряд ли покинет «Динамо» зимой.
По данным инсайдера Ивана Карпова, «Динамо» не продаст Бителло дешевле 30 млн евро в зимнее трансферное окно. Клуб не ведет никаких переговоров по возможному трансферу 24-летнего бразильца.
Как отмечает источник, бело-голубые рассчитывают на Бителло как на ведущего футболиста в гонке за медалями и не собираются отпускать его до лета, тем более дешево.
Ранее сообщалось, что «Динамо» отклонило предложение на 10 млн евро по Бителло от «Ботафого».
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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