«Динамо» не продаст Бителло дешевле 30 млн евро зимой. Клуб не ведет переговоры о трансфере бразильца (Иван Карпов)

Бителло вряд ли покинет «Динамо» зимой.

По данным инсайдера Ивана Карпова , «Динамо» не продаст Бителло дешевле 30 млн евро в зимнее трансферное окно. Клуб не ведет никаких переговоров по возможному трансферу 24-летнего бразильца.

Как отмечает источник, бело-голубые рассчитывают на Бителло как на ведущего футболиста в гонке за медалями и не собираются отпускать его до лета, тем более дешево.

Ранее сообщалось, что «Динамо » отклонило предложение на 10 млн евро по Бителло от «Ботафого ».