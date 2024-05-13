«Челси» пытался продать сам себе тренировочную базу клуба для соблюдения финансовых правил АПЛ. Об этом рассказал экс-консультант «Ман Сити»

«Челси» придумал схему для обхода правил финансового фэйр-плей в Англии.

Ранее сообщалось, что «Челси» не нужно продавать игроков до конца июня для ФФП в этом сезоне, но потребуется для соблюдения правил в периоде-2024/25.

Однако бывший финансовый консультант «Манчестер Сити» Стефан Борсон усомнился в этом. Он утверждает, что «Челси» пытался продать сам себе тренировочную базу в Кобхэме «в попытке обойти правила прибыли и устойчивого развития» (PSR), действующие в .

Борсон опубликовал данные, из которых следует, что юристы лондонцев в феврале, после закрытия зимнего трансферного окна, разместили заявку с целью продать базу сами себе, то есть дочерней компании внутри консорциума BlueCo, владеющего клубом.

Экс-консультант «Сити» также задался вопросом о том, была ли сделка одобрена Премьер-лигой и «действительно ли можно получить прибыль в размере более 100-150 миллионов фунтов» от продажи Кобэма.

Скриншот: twitter.com/slbsn

Как «Челси» вписывается в правила с такими расходами. Например, продает своему же владельцу отели на стадионе