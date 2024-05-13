«Челси» пытался продать сам себе тренировочную базу клуба для соблюдения финансовых правил АПЛ. Об этом рассказал экс-консультант «Ман Сити»

Теги Челси премьер-лига Англия бизнес финансовый фэйр-плей деньги Стефан Борсон Футбол

«Челси» придумал схему для обхода правил финансового фэйр-плей в Англии.

Ранее сообщалось, что «Челси» не нужно продавать игроков до конца июня для ФФП в этом сезоне, но потребуется для соблюдения правил в периоде-2024/25.

Однако бывший финансовый консультант «Манчестер Сити» Стефан Борсон усомнился в этом. Он утверждает, что «Челси» пытался продать сам себе тренировочную базу в Кобхэме «в попытке обойти правила прибыли и устойчивого развития» (PSR), действующие в АПЛ.

Борсон опубликовал данные, из которых следует, что юристы лондонцев в феврале, после закрытия зимнего трансферного окна, разместили заявку с целью продать базу сами себе, то есть дочерней компании внутри консорциума BlueCo, владеющего клубом.

Экс-консультант «Сити» также задался вопросом о том, была ли сделка одобрена Премьер-лигой и «действительно ли можно получить прибыль в размере более 100-150 миллионов фунтов» от продажи Кобэма.

Скриншот: twitter.com/slbsn

Как «Челси» вписывается в правила с такими расходами. Например, продает своему же владельцу отели на стадионе

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23 комментария
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Финконсультант сити не хочет расказать что там сити продавал и покупал или перепокупал сам себе)
+75
-4
+71
Финансовый консультант Ман Сити
расходимся ))
+49
-4
+45
зачем Боэли все эти ухищрения, когда можно просто надеть очки и накладные усы и продать себе клуб?
+29
-1
+28
Ответ AsperChelsea
Финконсультант сити не хочет расказать что там сити продавал и покупал или перепокупал сам себе)
«Главное в ходе расследования не выйти на самих себя»(с)
+22
0
+22
Ответ ScHunterCFC
Финансовый консультант Ман Сити расходимся ))
А зачем расходиться? Как раз таки консультанты оттуда лучше всех знают про такие схемы
+17
0
+17
Экс-консультант «Ман Сити» что-то знает 😁
+9
0
+9
Ответ Никита Волков
зачем Боэли все эти ухищрения, когда можно просто надеть очки и накладные усы и продать себе клуб?
Но ведь тогда получится Кронке, и тоже продать нельзя будет
+9
0
+9
Мошенники из фк 115 знают в этом толк
+11
-5
+6
Кому как не довериться, как консультанту Сити
+6
-2
+4
Один опытный жулик-финконсультант заметил жульничество в другой команде.
На воре и шапка горит.
+4
0
+4
Я зашёл прочитать шутки про Лудогорец
+2
0
+2
Ответ AsperChelsea
Финконсультант сити не хочет расказать что там сити продавал и покупал или перепокупал сам себе)
Качал скорее)
+3
-1
+2
Консультант Сити то шарит в таких делах по обходу ффп .
+1
0
+1
А ловко они это придумали (с)
+1
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Ответ Carasa
«Главное в ходе расследования не выйти на самих себя»(с)
Вот это в точку
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"Лично у меня есть 100% рабочая схема",- добавил в конце бывший финансовый консультант Манчестер Сити
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За такие махинации однозначно нужно наказывать... Эвертон
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Чья бы корова мычала...
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Баним Лудогорец на пару лет.
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Клоуны
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На месте Боуэли я бы организовал сливы спецов про махинации Сити с офшорными контрактами
+3
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все честные бизнесмены, не то что Абрамович
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