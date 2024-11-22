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Клубы АПЛ одобрили изменения в правилах по сделкам с ассоциированными сторонами после победы «Ман Сити» в суде

Клубы АПЛ одобрили изменения финансовых правил после победы «Ман Сити» в суде.

Ранее «горожане» выиграли дело против Премьер-лиги. Действующие правила о сделках с ассоциированными сторонами (APT) были признаны незаконными, а решения Премьер-лиги по двум спонсорским сделкам «Манчестер Сити» были отменены.

Также было установлено, что АПЛ злоупотребила своим доминирующим положением и приняла решения процедурно несправедливым образом.

Отмечается, что после этого лига провела подробные консультации и, опираясь на заключения независимых юристов, подготовила проект поправок. Сегодня клубы одобрили их внесение.

Цель правил APT заключается в том, чтобы клубы не могли получить выгоду от коммерческих сделок или снижения расходов, которые не соответствуют справедливой рыночной стоимости, благодаря отношениям с ассоциированными сторонами.

АПЛ предложила поправки к правилам о сделках с ассоциированными сторонами, из-за которых был суд с «Сити». Если их примут, у клубов будет больше возможностей для спонсорства

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АПЛ
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