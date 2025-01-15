Лещук ощущает рост цен: «Все выросло. Большая упаковка молока дороже двух маленьких – смысл переплачивать? Если бы миллиардеры не считали свои деньги, они бы не были миллиардерами»

Игорь Лещук заявил, что ощущает рост цен.

– Когда футболисты говорят, что цены на помидоры дорогие, вас это удивляет?

– А какая разница? Если бы миллиардеры не считали свои деньги, они бы не были миллиардерами. Я тоже так считаю: недавно сравнивал цены на молоко и понял, что большая упаковка дороже, чем две маленькие. По объему выгоднее взять две маленькие, и это будет дешевле.

Я взял две маленькие коробки молока – смысл мне переплачивать? Понятно, что это небольшие суммы, но если бездумно тратить деньги, то ты можешь за один день все потратить.

– Чувствуете рост цен?

– Конечно. Все выросло, даже путешествия стали дороже, – сказал вратарь «Динамо ».