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Лещук ощущает рост цен: «Все выросло. Большая упаковка молока дороже двух маленьких – смысл переплачивать? Если бы миллиардеры не считали свои деньги, они бы не были миллиардерами»

Игорь Лещук заявил, что ощущает рост цен.

Когда футболисты говорят, что цены на помидоры дорогие, вас это удивляет?

– А какая разница? Если бы миллиардеры не считали свои деньги, они бы не были миллиардерами. Я тоже так считаю: недавно сравнивал цены на молоко и понял, что большая упаковка дороже, чем две маленькие. По объему выгоднее взять две маленькие, и это будет дешевле.

Я взял две маленькие коробки молока – смысл мне переплачивать? Понятно, что это небольшие суммы, но если бездумно тратить деньги, то ты можешь за один день все потратить.

Чувствуете рост цен?

– Конечно. Все выросло, даже путешествия стали дороже, – сказал вратарь «Динамо».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoИгорь Лещук
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoДинамо Москва
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