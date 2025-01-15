Лещук о зарплатах футболистов: «Что мешает авторам комментариев стать «паспортистами»? Будете столько же получать. Не было бы футбола – был бы курьером или на что хватило бы мозгов»
– Вы затронули зарплаты – считаете это проблемой для нашей страны? Люди негодуют из-за зарплат спортсменов.
– Во всем мире спортсмены получают хорошие деньги, потому что в спорт попадают единицы, и они тратят свое здоровье. У нас во всем мире спорт открыт, хочешь – иди с шести лет тренируйся и занимайся в секции.
– Многие футболисты, отвечая на вопрос, заслуженно ли они получают свои деньги, часто отвечают: «Кто на что учился». Одни из самых популярных комментариев людей под такими новостями: «Да ты паспортист, поэтому столько получаешь». Что можете ответить на это?
– А что мешает авторам комментариев стать такими «паспортистами»? Ведь любой человек может пойти учиться играть в футбол. Станешь профессиональным футболистом – будешь столько же получать.
Почему, например, бизнесмены получают столько денег? В последнее время мне встречалось очень много бизнесменов, которые получают по 50 миллионов – я на них смотрю и думаю: «Блин, почему я в футбол играю, а не бизнесом занимаюсь?» Потому что мне где-то мозгов не хватает делать бизнес.
Я играю в футбол с шести лет, и мои возможности оценивает работодатель, который решает, сколько мне платить. Не было бы футбола, работал бы в другом месте – был бы курьером или кем-то другим, на что хватило бы мозгов, – сказал вратарь «Динамо».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий