«Раз Мостовой эксперт, пусть лучше следит за футболом». Лещук о том, что Александр узнал о нем благодаря Радимову
– Вас часто вспоминает Зарема – что ей могли бы сказать?
– Да что говорить, что мне ей отвечать? Мне неинтересно обсуждение на эту тему, не хочу это развивать. Сказала и сказала. Пусть поглумится – хочет быть в инфополе, а я не хочу, у меня другие интересы. Мне не хочется устраивать заварушки в интернете.
– Вы учитываете ее мнение как то, к которому можно прислушаться?
– Нет. У меня есть родители, руководители – их мнение я учитываю. А мнение сторонних – нет.
– Тот же Александр Мостовой благодаря Радимову узнал про вас.
– Раз он эксперт, пусть лучше следит за футболом.
– Радимов тоже любитель про вас высказаться, но он похвалил вас после гола «Ахмату».
– Хорошо, если это искренне, – сказал вратарь «Динамо».
Радимов о «Динамо»: «Про Лещука можно молча и не чокаясь, два раза человеку мяч летит в руки… Команда проиграла золотую гонку, над ней висит проклятие Полины Лысенко»
Мостовой о Лещуке: «Я о нем услышал, когда он привез два мяча против «Спартака». Навел справки: ему под 30, а за карьеру всего два матча, это о многом говорит. Есть Лунев, других ставьте – молодых»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий