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«Раз Мостовой эксперт, пусть лучше следит за футболом». Лещук о том, что Александр узнал о нем благодаря Радимову

Игорь Лещук высказался о репликах Заремы Салиховой и Александра Мостового.

Вас часто вспоминает Зарема – что ей могли бы сказать?

– Да что говорить, что мне ей отвечать? Мне неинтересно обсуждение на эту тему, не хочу это развивать. Сказала и сказала. Пусть поглумится – хочет быть в инфополе, а я не хочу, у меня другие интересы. Мне не хочется устраивать заварушки в интернете.

Вы учитываете ее мнение как то, к которому можно прислушаться?

– Нет. У меня есть родители, руководители – их мнение я учитываю. А мнение сторонних – нет.

Тот же Александр Мостовой благодаря Радимову узнал про вас.

– Раз он эксперт, пусть лучше следит за футболом.

Радимов тоже любитель про вас высказаться, но он похвалил вас после гола «Ахмату».

– Хорошо, если это искренне, – сказал вратарь «Динамо».

Радимов о «Динамо»: «Про Лещука можно молча и не чокаясь, два раза человеку мяч летит в руки… Команда проиграла золотую гонку, над ней висит проклятие Полины Лысенко»

Мостовой о Лещуке: «Я о нем услышал, когда он привез два мяча против «Спартака». Навел справки: ему под 30, а за карьеру всего два матча, это о многом говорит. Есть Лунев, других ставьте – молодых»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoИгорь Лещук
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
logoЗарема Салихова
logoАлександр Мостовой
logoДинамо Москва
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